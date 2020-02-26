11 جريحا في حادث سير على أوتوستراد البالما

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن 11 جريح​​​​​​ا سقطوا في خادث السير الذي وقع على أوتوستراد البالما بين مركبة وفان لنقل الركاب. إضغط للمزيد

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