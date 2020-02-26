الجيش السوري يحرر شنشراح وترملا ودير سنبل ومعرة المخص والبريج وخربة الويبدة بريف إدلب الجنوبي

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن "وحدات من ​الجيش السوري​ حررت قرى شنشراح وترملا ودير سنبل ومعرة المخص و​البريج​ وخربة الويبدة وحسانة، وتلاحق فلول الإرهابيين في القرى المجاورة ب​ريف إدلب الجنوبي​". إضغط للمزيد

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