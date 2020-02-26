الصحة التركية: لا كورونا لدينا لكن من المحتمل أن يصل لأنه منتشر بإيران

أكد ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة، أنه " لم نرصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لكن ذلك لا يعني أنها لن تصلنا، ومن المحتمل أن يصل الفيروس إلى بلادنا، لأنه منتشر بشكل واسع في الجارة ​إيران​"، معلناً إنشاء "​مستشفيات​ ميدانية في المناطق الحدودية لمواجهة تهديد كورونا".

وفي حديث صحفي، أشار وزير الصحة إلى أن "​السلطات التركية​ تفرض الحجر الصحي حتماً على كل من زار مدينتي مشهد وقم الإيرانيتين، ويمكنني القول إن نتائج الفحوص على الوافدين من إيران كانت سلبية ولم يُعثر على الفيروس في أي منهم".

ولفت إلى أن السلطات التركية "تفرض الحجر الصحي 14 يوماً على كل الأجانب القادمين من ​الصين​، وسنطبقه على الوافدين من إيران أيضاَ، واتخذنا كافة التدابير اللازمة لمواجهة ​فيروس كورونا​ منذ اليوم الأول لظهوره، وكلما أخرنا دخول الفيروس إلى بلادنا وأصبح الضرر أقل، كان ذلك إنجازًا بالنسبة لنا".