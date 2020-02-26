أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه " لم نرصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لكن ذلك لا يعني أنها لن تصلنا، ومن المحتمل أن يصل الفيروس إلى بلادنا، لأنه منتشر بشكل واسع في الجارة إيران"، معلناً إنشاء "مستشفيات ميدانية في المناطق الحدودية لمواجهة تهديد كورونا".
وفي حديث صحفي، أشار وزير الصحة إلى أن "السلطات التركية تفرض الحجر الصحي حتماً على كل من زار مدينتي مشهد وقم الإيرانيتين، ويمكنني القول إن نتائج الفحوص على الوافدين من إيران كانت سلبية ولم يُعثر على الفيروس في أي منهم".
ولفت إلى أن السلطات التركية "تفرض الحجر الصحي 14 يوماً على كل الأجانب القادمين من الصين، وسنطبقه على الوافدين من إيران أيضاَ، واتخذنا كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول لظهوره، وكلما أخرنا دخول الفيروس إلى بلادنا وأصبح الضرر أقل، كان ذلك إنجازًا بالنسبة لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التركية: لا كورونا لدينا لكن من المحتمل أن يصل لأنه منتشر بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.