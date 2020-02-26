أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى "استمرار الاشتباكات على محاور واقعة بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل مدعمة بقوات تركية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وذلك في استمرار الهجوم المضاد للأخيرة في محاولة منه لاستعادة السيطرة على معارة عليا وسان شمال غرب مدينة سراقب، بعد أن كان خسرتها لصالح الفصائل والأتراك يوم أمس، على صعيد متصل قتل 5 مقاتلين من الفصائل جراء قصف جوي روسي استهدف آلية لهم في منطقة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي".
وبحسب المرصد ، "فقد تمكنت قوات النظام من تحقيق مزيد من التقدمات في إطار عمليتها العسكرية ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي والمناطق المحيطة بها في الريف الحموي، حيث بسطت سيطرتها على 6 قرى جديدة هناك، لترتفع تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام خلال الـ 60 ساعة الفائتة إلى 30 بلدة وقرية".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: الجيش السوري يسيطر على 30 بلدة وقرية بأقل من 60 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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