جنرال أميركي: نظام الدفاع الجوي الأميركي يحتاج إلى تطوير

أعلن قائد ​عسكري​ أميركي هو الجنرال تود وولترز، قائد قوات ​حلف شمال الأطلسي​ في ​أوروبا​، أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي يحتاج إلى تطوير. وفي إشارة إلى هجوم الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية في أيلول 2019، والهجوم الصاروخي الإيراني على منشآت عسكرية أميركية في ​العراق​ في كانون الثاني 2020، وفي سؤال عن إمكانيات حماية ​الولايات المتحدة​ من الهجمات المماثلة، مشيرا إلى أنه يطرح هذا السؤال "لأن هذا لم يعمل في العراق ولم يعمل في ​السعودية​"، لافتاً إلى أن "نظام الدفاع الجوي يتحسن، ولكنه يجب أن يصبح أفضل".

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