هيثم ابو سعيد يلتقي رئيس وفد السوري المفاوض في جنيف

التقى مفوض الشرق الأوسط لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد مع رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان السوري ورئيس وفد جنيف المفاوض أحمد الكزبري بحضور المستشارة الدكتورة ناهد الحسيني وعضو الأمانة عصام الخطيب.
وتركز الاجتماع على مجموعة واسعة من القضايا البارزة المتعلقة بالوضع السياسي والعسكري، فضلاً عن مسار الدستور الجديد الذي سيتم مناقشته في لجنة الجلسة التالية في جنيف.
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