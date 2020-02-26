الأمن الفدرالي الروسي: إعتقال مراهقين اثنين بمدينة ساراتوف لأسباب إرهابية

أعلن جهاز ​الأمن​ الفدرالي الروسي، "اعتقال مراهقين اثنين بمدينة ساراتوف الواقعة على نهر الفولجا كانا يعدان لمذبحة بإحدى المؤسسات التعليمية باستخدام الأسلحة النارية والمواد الحارقة".

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