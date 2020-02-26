روحاني: لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة وعلى الشعب عدم الاهتمام بالشائعات

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، أنه "لم يتم فرض أي حجر صحي على أي مدينة إيرانية، مطالبا الشعب الإيراني بعدم الاستماع للشائعات"، معتبراً أنه "يجب ألا يصبح كورونا سلاحا في يد العدو لتعطيل العمل في إيران".

وكان روحاني، قد علق على تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد في البلاد، واعتبر ان "أعداء إيران يسعون إلى تخويف الشعب"، معرباً عن أمله "في أن تجتاز ​طهران​ هذه المرحلة، بأقل نسبة من المشاكل والخسائر"، موضحاً ان "هناك مواقع ووسائل إعلام مغرضة تبث الإشاعات عن انتشار الفيروس في بلادنا، ويجب أخذ الإحصاءات الصحيحة بشأن الضحايا من ​وزارة الصحة​ والإعلام الرسمي فقط".

وأعلنت السلطات الايرانية أمس، أن "عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصا.