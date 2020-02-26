شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر ناعية مبارك: الضربة الجوية أساس الانتصار في 73.. والمزايدات "بايخة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الكاتبة لميس جابر، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدة أنه أحد أبطال مصر العظام فى حرب أكتوبر، موجهة رسالة لمن يقللون من قيمة الضربة الجوية الأوى،: "إتهزمنا فى 56 وتحولت الحرب إلى مقاومة شعبية بسبب ضرب الطيران على الأرض، وحدث نفس الموضوع فى 67 وراحت سيناء لمدة 6 سنوات وضربت طائراتنا على الأرض، وعندما حدثت الضربة الجوية الأولى في 73، كانت أساس الانتصار فى الحرب".

وأضافت لميس جابر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مبارك فعل ما يقدر عليه خلال 30 سنة، متابعة،: "لا يمكن يكون حد استلم البلد، وسلمها كده بدون ما يعمل حاجة، المغالاة في الكلام دا شيء مخل وبايخ، الشعب المصرى يجل ويحترم كل زعمائه، كل حاكم له وجهة نظره، كلهم وطنيين، وأنا كنت متوقعة وفاة مبارك لأنى كنت متابعة حالته الصحية، وحمدت ربنا إنه إطمن على ولاده قبل ما يموت".

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واختتمت الكاتبة نعيها، فى رسالة لمبارك،: "عشت بطل ومت بطل، والتاريخ متأخر لكنه عادل".



وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

