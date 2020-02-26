شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تصل مبنى محاكاة قناة السويس وتلتقى رئيس الهيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل، وفد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، إلى مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، فى إطار الزيارة البرلمانية لتفقد قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.

وكان فى استقبال الوفد البرلماني، رئيس هيئة قناه السويس، الفريق أسامة ربيع، وعدد من قيادات الهيئة منهم اللواء خالد العزازي، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، ومن المتوقع أن يعقب اللقاء القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ومنها إلى موقع أنفاق الإسماعيلية.

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أما اليوم الثاني، غدا الخميس فمن المتوقع أن يشهد تفقد الترسانة البحرية ببورفؤاد (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ثم شركة قناة السويس للحاويات (مرسك)، بالإضافة إلي تفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والاحياء المائية.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كل من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن و مني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب.