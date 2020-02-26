شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نادر للرئيس الراحل.. اعرف رد مبارك على الإخوانى صلاح عبد المقصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أحد المواقف النادرة التي جمعت بين الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحد قيادات الإخوان، وبالتحديد صلاح عبد المقصود، خلال اجتماع مع أعضاء نقابة الصحفيين، وكان حينها صلاح عبد المقصود يشغل حينها أمين صندوق في النقابة ووكيل النقابة، وذلك خلال لقاءات الرئيس الأسبق مع الصحفيين خلال فترة حكمه لمصر، حيث سخر حينها مبارك من صلاح عبد المقصود عندما عرف الأخير نفسه بأنه عضوا بالإخوان المسلمين.

ووفقا لتصريحات طارق أبو السعد لـ"الخليج 365": "حينها كان كل عضو في أعضاء مجلس إدارة النقابة يعرف نفسه، وعرف صلاح عبد المقصود نفسه بأنه عضوا فى الإخوان، فنظر إليه محمد حسنى مبارك ضاحكا : "ما هو كلنا مسلمين".

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر يناهز 91 سنة، بعد صراع مع المرض، وكان آخر ظهور لمبارك فى وسائل الإعلام أثناء شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى نظرتها الدائرة الأولى إرهاب والتي كانت وقتها الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

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وفى 26 ديسمبر من عام 2018، حضر الرئيس الأسبق للشهادة بمجمع محاكم طره، وتحدث خلال 120 دقيقة تقريبا عن اقتحام الحدود عبر الانفاق وتهريب المساجين من حماس والإخوان.

وفى نهاية شهادته قال عن غرض المتسللين، أن هدفهم إسقاط الدولة، وزيادة الفوضى فى البلاد، وتهريب مساجين الإخوان وحماس وحزب الله من داخل السجون، وأن حماس هى جزء من الإخوان، وأن عناصر حماس اجتمعت مع أحد قيادات الإخوان فى لبنان للتخطيط لأحداث يناير.

وأكد مبارك فى نهاية شهادته أنه سلم البلاد للقوات المسلحة للحفاظ على مصر، وأنه يعلم الكثير عن اتفاقيات الإخوان وأنه يريد إذن من القيادة العامة للحديث فى تلك الأمور.