أوائل المعزين.. وصول تامر عبد المنعم جنازة مبارك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت وتصوير- شروق غنيم:

وصل الفنان تامر عبد المنعم مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، للمشاركة في جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وجاء وصول عبد المنعم مع دقات العاشرة والنصف، ضمن أوائل المعزين من الشخصيات العامة.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

Advertisements

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.

وتربط الفنان تامر عبد الكمنعم علاقة وثيقة بالرئيس الراحل، وكان أبرز المدافعين عنه بعد تنحيه عن الحكم عشية فبراير 2011.