إحالة فراش تحرش جنسيًا بتلميذة في حجرة أنشطة بمدرسة ابتدائية بالشرقية للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة فراش بإحدى المدارس الابتدائية بقرية "شبرا النخلة"، التابعة لمركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وحددت المحكمة جلسة 23 مارس المُقبل لبدء جلسات محاكمة العامل؛ لاتهامه في القضية رقم 15140 جنايات بلبيس لسنة 2019، بالتحرش جنسيًا بتلميذة بالصف السادس الابتدائي داخل حجرة الأنشطة الخاصة بالمدرسة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يتهم "ع.ر" 35 سنة، فراش بمدرسة ابتدائية بقرية "شبرا النخلة" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بالتحرش جنسيًا بتلميذة بالصف السادس الابتدائي داخل حجرة الأنشطة بالمدرسة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الفراش متزوج ولديه أطفال، وأنه جار الطفلة، والتي تسكن في منزل جدتها لوالدتها نظرًا لانفصال والديها، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.