إندونيسيا : كورونا تسبب في خسائر بقيمة 500 مليون دولار في السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- ( د ب أ ):
صرح الوزير المنسق لشؤون البحرية التجارية والاستثمار الإندونيسى لوهوت بانديجايتان بأن قطاع السياحة فى إندونيسيا تأثر بصورة سلبية بتفشى فيروس كورونا المتحور الجديد ( كوفيد – 19) حول دول العالم ، وأن التقديرات تشير إلى أن الخسائر بالنسبة لإندونيسيا بلغت حتى الآن 500 مليون دولار .
ونقلت صحيفة جاكرتا بوست اليوم الأربعاء عن الوزير الإندونيسى القول فى تصريحات أدلى بها أمس فى جاكرتا " طبقا لبيانات البنك المركزى الإندونيسى فإن السياحة لدينا خسرت 500 مليون دولار فى شهر واحد " .
أوضح أن الحكومة الإندونيسية قامت بوضع حزم من الإجراءات الخاصة بقطاع السياحة تستهدف الحد من حجم هذه الخسائر .
وقال الوزير إن حوالى 173 مليون سائح صينى يسافرون فى جولات سياحية حول العالم سنويا ، مما يدر دخلا عالميا تبلغ قيمته 270 مليار دولار ، مضيفا أن إندونيسيا تستقبل سنويا من بين هذا العدد حوالى مليوني سائح صيني فقط، وذلك فى الوقت الذى تستقبل فيه كل من سنغافورة واليابان حوالي 6 ملايين سائح صيني .
وذكر لوهوت أن إندونيسيا تقوم بحملة تستهدف زيادة عدد السائحين الصينيين لما يصل إلى 10 ملايين سائح سنويا في المستقبل.
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