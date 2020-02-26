البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28%، إلى مستوى 13291 نقطة. بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.85%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 13328 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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