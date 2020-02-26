نائب وزير الصحة الإيراني يصاب بفيروس "كورونا"

أفاد مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أنها ثبتت إصابة نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي بفيروس كورونا الجديد في ظل تفشي المرض في الجمهورية الإسلامية.وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن « اختبار كورونا الجديد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية » لجهة الإصابة.

ويذكر أن حريرجي كان يعاني من سعال متكرر بينما بينما تصبب عرقا خلال مؤتمر صحافي مشترك الاثنين مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.