أعلنت ماليزيا اليوم الأربعاء عن وصول الدفعة الثانية من مواطنيها العالقين في مدينة "ووهان" الصينية إلى مطار كوالالمبور الدولي في أعقاب تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
متنها 66 راكباً و12 طاقماً كما حملت أيضًا 9 من ممثلي الوكالات الحكومية في ماليزيا، وموظفَين اثنين في السفارة الماليزية ببكين، مما جعل عددهم جميعاً 89 شخصاً.
وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن طائرة "أيرآسيا" لبعثة الإغاثة الإنسانية والكوارث التي أرسلتها الحكومة الماليزية، كان على
كوالالمبور الدولي .. مشيرة إلى أنه في حالة وجود أعراض مرضية، سيتم إرسال المصابين إلى مستشفى توانكو جعفر في مدينة سرمبان، بينما سيتم نقل الآخرين إلى معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بمدينة نيلاي للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
وأوضحت أن الماليزيين العائدين خضعوا للفحص الطبي، فور وصولهم إلى مطار
يذكر أنه الحكومة الماليزية قامت في 4 فبراير الجاري بإعادة دفعة أولى قوامها 107 مواطنين إلى ماليزيا من إقليم هوبي ولاية ووهان الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تجري فحصا طبيا للدفعة الثانية من مواطنيها العائدين من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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