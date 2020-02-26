ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 12 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 حالة حتى الآن؛ وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالة الجديدة المسجلة، هي لمواطنة

كويتية مرتبطة بالسفر الى إيران.. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جميع الحالات مستقرة، ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل عليها، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 11 حالة.. مشيرة إلى أن الحالتين الجديدتين المصابتين بالفيروس لمواطنين اثنين، كانا ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.

