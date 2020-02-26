أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 حالة حتى الآن؛ وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كويتية مرتبطة بالسفر الى إيران.. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جميع الحالات مستقرة، ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل عليها، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).
وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالة الجديدة المسجلة، هي لمواطنة
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 11 حالة.. مشيرة إلى أن الحالتين الجديدتين المصابتين بالفيروس لمواطنين اثنين، كانا ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 12 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.