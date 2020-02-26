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محكمة عراقية تقضي بالسجن 6 سنوات على امرأة تسترت على إرهابي

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 أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق امرأة تسترت على أحد الإرهابيين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأكد مجلس القضاء الأعلى ـ في

بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أن المدانة اعترفت باستقبال انتحاري يدعى (ابو مها) والصعود معه في سيارة مفخخة بهدف إبعاد الشك عنه بعد أن كان يجهز لتنفيذ عملية انتحارية تحقيقا لغايات إرهابية".


وأضاف أن "المدانة اعترفت بأنها وزوجها انتموا إلى صفوف ما يسمى "دولة العراق الإسلامية"، لافتا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المدانة وفقا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
 

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