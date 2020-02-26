ألمانيا تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا لـ18 حالة

أعلنت السلطات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 18 حالة، في حين لم تسجل وفيات حتى الآن بسبب المرض، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا المستجد، بعد رحلة زار فيها ميلانو، في حين يعاني رجل آخر يقيم في شمال البلاد حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض.
ومن جانبها قالت وزارة الصحة الألمانية، وفقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره (25 عاما) يقيم في ولاية
وأفادت الوزارة بأن "من تعاملوا عن قرب مع المرضى سيتم وضعهم في الحجر الصحي بالمنزل، وسيجري التواصل معهم بصفة يومية
وأضافت أن المريض، الذي يقيم بالولاية، دخل المستشفى يعاني أعراض التهاب رئوي حاد، وهو في حالة خطرة ومعزول في وحدة الرعاية المركزة".
وتابعت :"جاري علاج زوجة المريض التي تعاني أعراض مرض فيروسي، وحالتها مستقرة حاليا، ولم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت هي أيضا مصابة بالفيروس".
وبينت الوزارة أن المدارس ورياض الأطفال في منطقة هاينسبرغ بالولاية، ستظل مغلقة.
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