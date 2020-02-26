قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتبر أي عقوبات أحادية الجانب غير شرعية، وذلك تعليقا على فرض واشنطن عقوبات ضد كيانات وشخصيات تتهمها بدعم البرنامج الصاروخي الإيراني، وفقًا لروسيا اليوم.
ويأتي هذا الموقف تعليقا على إعلان الولايات المتحدةالأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات ضد 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.
وفي نفس السياق اعتبررئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) الروسي،ليونيد سلوتسكي، العقوبات الأمريكية الجديدة، استفزازا لإيران، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر في المنطقة.
وقال سلوتسكي: "القيود ضد 13 منظمة أجنبية وأفراد من الصين والعراق وروسيا وتركيا، التي تم فرضها وفقا لقانون الولايات المتحدة، لمنع انتشار الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، هي قيود غير قانونية ويمكن أن تثير مزيدا من التوتر".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: أي عقوبات أحادية الجانب من واشنطن غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.