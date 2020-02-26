كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا في منطقة قريبة من إيطاليا، حسبما ذكرت قناة العربية.

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وفي الأيام الماضية شهدت إيطاليا ارتفاعًا مفاجئًا في عدد الحالات الوفاة بفيروس كورونا، وحتى الآن توفي سبعة أشخاص مسنين يعانون من أمراض في إيطاليا بعد إصابتهم بالفيروس.

وسجلت النمسا، أمس الثلاثاء، إاصبة أول حالتين بفيروس كورونا هما زوجان إيطاليان يتحدران من برجامو في لومبارديا، كما سجلت حالات في فرنسا وألمانيا القريبتين من سويسرا.