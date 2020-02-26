كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق الحوار السياسي بشأن الأزمة الليبية في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ اليوم الأربعاء، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.

وفي تصريحات صحفية، لوكالة فرانس برس، قال جان العلم المتحدث باسم البعثة، إن "الحوار السياسي الليبي سيبدأ كما هو مقرر".

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وبحسب قناة العربية، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الليبي، انسحاب كل الوفود التي تمثل البرلمان من تلكالمباحثات، وعدم مشاركتها فيها.

ويذكر أن الحوار يضم 13 ممثلاً عن البرلمان الليبي و13 ممثلاً عن مجلس الدولة، بالإضافة لشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.