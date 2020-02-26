كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلب تطهير الأوراق النقدية لاحتواء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت الصين من المقرضين تطهير وتخزين الأوراق النقدية في منطقة جافة لمدة 7 أيام، كجزء من معركة احتواء فيروس كورونا المعدي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال أن المبادئ التوجيهية لكيفية مساعدة البنوك في الحد من انتقال الفيروس تم تعميمها من قبل فرع بكين لهيئة التنظيم المصرفي والتأمين في الصين (CBIRC). ولم تقل الصحيفة كيف سيتم تنظيف الاوراق.

وقالت الصحيفة، إن البنوك يجب أن تزيد أيضا من وتيرة تطهير الأماكن العامة، مثل العدادات والأجهزة العامة كأجهزة إدخال كلمة المرور.

وأضاف المنظم أنه يجب توفير لوازم التطهير في العدادات وغيرها من الأماكن التي يتعامل العملاء فيها بالنقود.

