كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت تايلاند، عن ثلاث حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 40 شخصًا بالعدوى، وانتقد المرضى لعدم الكشف عن تاريخ سفرهم، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال سوخوم كانشانابيماي، السكرتير الدائم بالوزارة، إن اثنين من المرضى الجدد، وجميعهم من الرعايا التايلانديين، عادوا من إجازتهم في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان وتواصلوا مع المريض الثالث، وهو صبي عمره 8 سنوات.

كما أوضح وزير الصحة أنوتين شارنفيراكول إن المريض لم يكشف عن تاريخ سفره عندما سعى إلى الحصول على الرعاية الطبية لأول مرة وخاطر بأن يصبح ناشرًا كبيرًا للوباء، وهو حادث انتقال كبير من مصدر واحد.

وأضاف أنوتين: "علينا أن ننتقد هذه القضية... إنها تخلق الكثير من المتاعب لنا".

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وقال مركز بي كير الطبي في بيان إن المريض جاء إلى المستشفى في 23 فبراير، لكنه لم يكشف عن تاريخ سفره حتى اليوم التالي.

وقال البيان ان المريض اتصل ب 30 من افراد الطاقم الطبي بالمستشفى، وقال المسؤولون إنه يجري اختبار جميع الركاب وطاقم المقصورة والطلاب في صف الصبي.

سيتم منع مسؤولي وزارة الصحة العامة من السفر إلى دول محفوفة بالمخاطر. وقال سوخوم إنه إذا كان السفر مطلوبًا، فسيطلب من الموظفين البقاء بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وتشمل البلدان المعرضة للخطر الصين وماكاو وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإيطاليا وإيران واليابان.

