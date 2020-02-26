كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تمنع زيارة السياح من كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت فيتنام السياح من المناطق التي ضربها فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، وهي ضربة لصناعة السياحة التي تعاني بالفعل من انهيار أعداد الزائرين الصينيين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

قالت الحكومة في بيان صحفي، إن الأشخاص من تلك المناطق الذين يحتاجون إلى القدوم إلى فيتنام لأسباب أخرى يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند دخولهم البلاد. جاءت هذه الخطوة بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية عن 1100 حالة.

وشكلت كوريا الجنوبية ربع سكان فيتنام البالغ عددهم 18 مليون سائح العام الماضي - وهي أكبر مجموعة بعد الزائرين الصينيين الذين تقلصت سفرهم بالفعل بسبب الفيروس.

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في منتجع نها ترانج الجنوبي، كانت الشواطئ فارغة، وتوقفت الحافلات السياحية عن العمل، واغلقت العديد من المتاجر ابوابها في موسم مزدحم عادة.

وقال مالك أحد الفنادق في شارع تران فو في نها ترانج عبر الهاتف: "جميع الفنادق الموجودة هنا فارغة تقريبًا.. لقد ذهب جميع السياح الصينيين، والآن السياح الكوريين الجنوبيين أيضا."

وقد ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الفيتنامية مطلع هذا الشهر أن وباء فيروس كورونا قد يقلل عائدات السياحة الفيتنامية من 5.9 مليار دولار إلى 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة مع بقاء المسافرين الدوليين بعيدا عن المنطقة.

