كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البر الرئيسي للصين يسجل 406 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني شهد 406 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بعد أن كان 508 حالة في اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 7864 حالة.

وقالت اللجنة، إن عدد القتلى في تفشي المرض في الصين القارية وصل إلى 2715 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 52 عن اليوم السابق.

وكانت جميع الوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي، مركز التفشي. كما سجلت هوبى 401 حالة جديدة في 25 فبراير، بانخفاض عن 499 حالة في اليوم السابق.

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خارج هوبى، انخفض عدد الحالات الجديدة في البر الرئيسي للصين إلى 5، منخفضًا لليوم الخامس على التوالي والأدنى منذ 20 يناير، عندما بدأ نشر الأرقام على مستوى البلاد.

ذكرت عدة مناطق صينية أخرى اليوم الأربعاء أنها ستخفض من تدابير الاستجابة لحالات الطوارئ بعد تقييم تراجع الخطر.

فيما تحاول إعادة تنشيط الاقتصاد، حثت الصين المناطق على اتخاذ نهج أكثر استهدافًا لمكافحة الفيروس، مع إخبار المناطق "شديدة الخطورة" فقط بالحفاظ على ضوابط صارمة على حركة المرور والنشاط البشري.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوباء في الصين وصل إلى ذروته في الفترة من 23 يناير إلى 2 فبراير وأنه في تراجع منذ ذلك الحين.

