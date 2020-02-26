كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يصيب جنديًا أمريكيًا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الصين وكوريا الجنوبية عن 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بما في ذلك أول جندي أمريكي مصاب، حيث حذرت الولايات المتحدة من وباء لا مفر منه وانتشر المرض في شمال إيطاليا إلى عدة دول أوروبية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وتفاقم تفشي المرض في إيران وإيطاليا، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية، من خطر حدوث وباء ودفع الأسهم الآسيوية إلى الانخفاض يوم الأربعاء، بعد الانخفاضات في وول ستريت.

وقالت الدكتورة آن شوشات، المديرة الرئيسية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه على الرغم من أن المخاطر المباشرة في الولايات المتحدة منخفضة، فإن الوضع العالمي الحالي يشير إلى احتمال حدوث وباء.

وكانت قد قالت شوشات يوم الثلاثاء: "إنها مسألة متى وكيف سيكون عدد الأشخاص المصابين." حيث أبلغت الولايات المتحدة عن 57 حالة إصابة بالفيروس.

ويعتقد أن المرض نشأ من سوق للحياة البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي وأصاب نحو 80 ألف شخص وقتل أكثر من 2700 شخص، الغالبية العظمى في الصين.

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وفي غضون ذلك، أبلغت اللجنة الوطنية الصينية للصحة عن حدوث 406 حالات إصابة جديدة يوم الأربعاء، بانخفاض عن 508 حالات في اليوم السابق، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الصين القارية إلى 78064 حالة.

كما ارتفع عدد القتلى فى البر الرئيسى للصين بنسبة 52 مع 406 حالات مؤكدة أخرى.

أبلغت كوريا الجنوبية، التي توجد بها أكثر حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين، عن 169 إصابة جديدة، بما في ذلك الجندي الأمريكي، حيث استعدت السلطات لخطة طموحة لاختبار أكثر من 200 ألف عضو في كنيسة تقع في قلب التفشي.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) إنه من بين الحالات الجديدة، هناك 134 حالة من مدينة دايجو، حيث يُعتقد أن الفيروس قد انتقل بين أعضاء في كنيسة شينتشونجي.

أبلغ الجيش الأمريكي عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي، في جندي يبلغ من العمر 23 عامًا ومقره في كامب كارول، على بعد حوالي 20 كم من دايجو. يقع المخيم أيضًا بالقرب من مركز للإعاقة تعرض لتفشي الفيروس.

