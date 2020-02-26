عرابة: حريق في منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منزل مأهول بمدينة عرابة ما أسفر عن إلحاق أضرار في المكان فجر اليوم، الأربعاء.
وفي التفاصيل، أصيب صاحب المنزل إثر استنشاقه للدخان، وجرى تقديم العلاج اللازم له على يد طاقم طبي.
وعلم أن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المنزل، وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ ألسنة النار وعملت على إخراج الدخان الكثيف من المكان. وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
ومن جهتها، حذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال فصل الشتاء وأحوال الطقس الباردة.
وناشدت المواطنين مرارا بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا في فصل الشتاء.
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