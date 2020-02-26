مدرب برشلونة بعد التعادل: يمكننا الفوز بدوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، عن رضاه من نتيجة التعادل أمام مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر سيتين خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "النتيجة كانت جيدة، بالنظر إلى أننا لدينا مباراة أخرى في ملعبنا".

وأضاف "نابولي دافع بـ10 لاعبين قريبين جدًا من منطقتهم، وصحيح أننا لم نصنع الفرص في الشوط الأول، لكن كنا نعرف أنها مسألة صبر، وبالإصرار وجدنا المساحات".

وتابع "بوسكيتس تلقى البطاقة الصفراء الثالثة، ولا يمكننا الاعتماد عليه، ونفس الأمر مع فيدال.. بيكيه يعاني من مشكلة في الكاحل، وسنبحث عن حلول".

وعن طرد فيدال، أجاب "كان عليه أن يكون ذكيًا، خلال المباراة قدم أداءً جيدًا، وكون ثنائيًا مميزًا مع سيميدو في العمل الهجومي، وساعدنا أيضًا في الدفاع.. طرده كان قاسيًا بعض الشيء".

وأردف "كانت مباراة متقاربة، والنتيجة أعتبرها عادلة.. فرغم سيطرتنا على اللقاء، دافع نابولي جيدًا، واستفادوا من الفرصة الوحيدة التي حصلوا عليها بخطأ دفاعي".

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وواصل سيتين "في الإياب على أرضنا، سيكون لدينا المزيد من الخيارات، حيث ستكون الأمور صعبة على نابولي، للدفاع ضدنا بمثل هذه الطريقة".

واستكمل "يمكننا الفوز بدوري الأبطال، رغم وجود عدد كبير من الإصابات، حيث فقدنا لاعبين مهمين، لكننا سنسترد لاعبين آخرين مثل جوردي ألبا وسيرجي روبيرتو.. وعلينا أن ننظر للأمور بتفاؤل، ونفكر بشكل إيجابي".

وحول موقف بيكيه، أجاب "دعونا ننتظر الفحوصات الطبية، فمن السابق لأوانه معرفة موقفه".

وعن أنسو فاتي، قال "كنا بحاجة له، لكن غريزمان كان جيدًا في الملعب، وساعدنا في أشياء كثيرة.. وفي النهاية قررنا الدفع بفاتي، وكان يمكن أن يغادر غريزمان في وقت مبكر".

وأضاف مدرب البارسا "غريزمان كان يساعدنا في الدفاع، وعلى المستوى الهجومي في إرهاق دفاع الخصم وخلق المساحات".

وبخصوص القائمة المحدودة للغاية بسبب الإصابات، رد سيتين بقوله "كنا ندرك هذا الأمر مسبقا، لكن لا يمكننا فعل شيء حياله.. سنعاني في مباراة الإياب من الغيابات، لكننا سنجد الحلول".