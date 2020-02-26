مدرب تشيلسي: تعلمنا درسا قاسيا من بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، بالجودة الكبيرة التي يتمتع بها بايرن ميونخ الألماني، بعد خسارة فريقه أمام الأخير بثلاثية مقابل لا شيء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر لامبارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "نعم، هذا هو مستوى البايرن، لم نشعر بالراحة مع الكرة، وهذا هو الإحباط الأكبر بالنسبة لنا، الدرس كان قاسيًا، هذه كرة القدم في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "في الشوط الأول عانينا في بعض الأوقات، ولكننا بقينا في المباراة، كان هناك انزلاق في لقطة الهدف الأول، ولكن يتمتع البايرن بفاعلية كبيرة في طبيعتهم".

وأضاف "البايرن يتمتع بجودة كبيرة في الفريق، يملكون الكثير، ولا يمكننا الآن النظر للوراء تجاه أي شيء، نحن نقاتل من أجل المراكز الأربعة الأولى، علينا الذهاب إلى ميونخ وإظهار الكثير من الفخر، سأواصل العمل، علينا إظهار الروح القتالية".

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وعن غياب جورجينو وألونسو في مباراة الإياب، علق المدرب "هذه ضربة كبيرة لنا، لم يكن من المفترض أن نتحصل على بطاقة صفراء للحديث مع الحكم، أما ألونسو، فلم أرَ اللقطة".

وتطرق لامبارد للحديث عما يمكن للاعبيه تعلمه من الهزيمة "يجب استغلال المباراة بتأثير إيجابي، ربما لا نشعر بذلك الليلة، أعتقد أن كوفاسيتش لعب بشخصية كبيرة، لم نظهر في مباراة اليوم تلك الشخصية".

وواصل "الكثير من اللاعبين في الفريق لم يخوضوا مباريات في مراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا، وعليهم النظر إلى إسهاماتهم الليلة، وما قدموه بشكل فردي أمام الخصم والتعلم من ذلك".