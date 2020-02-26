صحيفة: تيار قطر يجد في المهرة تعاونا داخل السلطة بمسقط للتصعيد مع السعودية بالمهرة

الأربعاء 26 فبراير 2020

ذكرت صحيفة لندنية، أن "تيار قطر يجد في المهرة تعاونا من تيار داخل السلطة في مسقط يصر على التصعيد مع السعودية في ملف المهرة".



وبحسب صحيفة "العرب" اللندنية، تبنّت حسابات تابعة للحراك الذي يقوده الشيخ القبلي الموالي لقطر علي سالم الحريزي على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له قوة عسكرية يمنية سعودية مشتركة، الثلاثاء، في الطريق المؤدي إلى منفذ “شحن” على الحدود مع سلطنة عمان، وذلك في خطوة يصفها متابعون للشأن اليمني بأنها محاولة مما بات يعرف بتيار الدوحة والإخوان، في تحالف مع تيار داخل السلطة في عُمان، بهدف الالتفاف على نجاحات التحالف العربي وخاصة القوات السعودية في المهرة وسيطرتها مع قوة يمنية على منفذ “شحن” الاستراتيجي.

وأسفر الكمين وفقا لمصادر محلية عن مقتل ما لا يقل عن 5 جنود يمنيين وإصابة آخرين، في منطقة بين مديريتي “حات” و”شحن”، جراء استهداف رتلهم العسكري بواسطة صواريخ محمولة على الكتف.

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وفيما نفت ما تسمّى لجنة اعتصام المهرة، التي تموّلها مسقط والدوحة وتتبنى مطالب طرد ما تصفه بـ”الاحتلال السعودي” من المحافظة، علاقتها بالحادث، نقلت وسائل إعلام حوثية عن مصادر قبلية مقربة من الحراك المناهض للتحالف العربي قيام كيان يطلق على نفسه “المقاومة المهرية” بتنفيذ العملية.

ووصفت مصادر خاصة لـ”العرب” العملية بأنها تهدف لإرباك المشهد في محافظة المهرة وخلط الأوراق، وعكس نتائج التحرك العسكري الذي نفّذه التحالف العربي لإعادة السيطرة على منفذ “شحن” الحدودي الذي تؤكد المصادر أنه بات أحد المصادر الرئيسية لتهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية.

وأثار انتشار قوات تابعة للتحالف العربي في منفذ “شحن” موجة من الغضب لدى شخصيات قبلية وعسكرية وسياسية يمنية محسوبة على قطر دأبت على تنفيذ احتجاجات مطالبة بمغادرة التحالف العربي للمحافظة. كما صعّدت عناصر مسلحة تابعة للشيخ القبلي علي سالم الحريزي “رجل قطر الأول في المهرة” من تحرّكاتها تجاه قوات التحالف من خلال محاولات فاشلة لمنع وصول قوات سعودية إلى المنفذ البري الاستراتيجي مع سلطنة عمان، الذي أكدت العديد من التقارير، ومن بينها تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، استخدامه في تهريب السلاح والمال للحوثيين.

ويضم هذا التيار شخصيات سياسية وأمنية عمانية تعتقد أن وجودها في هيكل السلطة يرتبط بإدامة التوتر