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شكرا لقرائتكم خبر عن الباحث البهسموني: 90% من التنظيمات المسلحة في ليبيا تعمل تحت لواء الأتراك والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
أكد الباحث في الشأن الليبي محمد البهسموني، أن الجيش التركي موجود في طرابلس الليبية منذ 2014، بعد انتخاب البرلمان في عهد جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المسلحة.
ونقل موقع 24 عن البهسموني أن تنظيمات ظهرت في بنغازي ودرنة مثل مجلس شورى بنغازي، أوالقاعدة، وداعش، بعد تأهيلها وتدريبها على يد عناصر تركية وبأسلحة تركية بتمويل من المصرف المركزي.
وبين الباحث، أنه مع إطلان قائد الجيش الليبي المشير، خليفة حفتر عملية الكرامة، احتشد نحو 180 تنظيماً وميليشيا بالاتفاق مع الإخوان والأتراك على مشارف طرابلس وداخلها.
ولفت الباحث في الشأن الليبي، إلى أن نحو 90% من الميلشيات متحالفة مع تركيا، وتعمل في تهريب الأسلحة والنفط، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية يتطلب في المقام الأول إقصاء تركيا عسكرياً، خاصة في ظل رفض وجودها من قبل الجميع، وإلغاء الاتفاقية مع حكومة فائز السراج وتفعيل المحاور الثلاثة التي أسفر عنها مؤتمر برلين، على المستوى السياسي، والاقتصادي، والعسكري
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