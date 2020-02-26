شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جاكرتا إلى 5 قتلى والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤولون إندونيسيون اليوم الأربعاء إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها ارتفع إلى خمسة قتلى، وذلك في الوقت الذي انحسرت فيه المياه في الكثير من المناطق التي غمرتها المياه.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن نحو 10 آلاف شخص نزحوا من منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات في جاكرتا أمس الثلاثاء، عقب هطول أمطار غزيرة.
و غمرت مياه الفيضانات أكثر من 15 ألف منزل في منطقة كاراوانج بإقليم جاوة الغربية.
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