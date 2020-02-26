شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا إلى 12 حالة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 12 حالة حتى الآن. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران، مضيفةً أن جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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