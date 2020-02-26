أمانة بغداد تمنع تجريف بستان شمال العاصمة

اعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن منع تجريف بستان شمال العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات الامانة في بلدية الشعب وبإسناد القوات الأمنية ومتابعة مكتب امين بغداد، قامت بمنع اشخاص حاولوا تجريف البستان المعروف شعبياً ببستان السادة ضمن حي البساتين شمال بغداد".

واضافت ان "هؤلاء كانوا يهدفون الى تقطيع البستان وبيعه كقطع سكنية"، لافتة الى انه "تم التنسيق مع القوات الأمنية من اجل منع تجريفه مستقبلاً".