دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الاربعاء، إلى البدء باجراءات احترازية على العملة العراقية والأجنبية لمنع انتقال فيروس "كورونا".
وقال العطار في حديث لـ الخليج 365، إن "بنك الشعب الصيني قام باخضاع الأوراق النقدية للتعقيم والحجر لمحاربة فيروس كورونا".
وأشار العطار إلى أن "على البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية العمل باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا لتعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدة تتراوح بين 7 و14 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا عبر الأوراق النقدية".
ودعا "الجهات ذات العلاقة الى الحفاظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب كورونا .. دعوات لتعقيم الأوراق النقدية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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