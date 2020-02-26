الكويت توقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إيقاف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" هناك.
وجاء في بيان للطيران المدني، أن "أي مواطن كويتي قادم من إحدى هاتين الدولتين سيخضع للحجر الصحي، وسيتم منع جميع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة وتواجدوا في سنغافورة واليابان خلال الأسبوعين الماضيين، من دخول البلاد".
وأوضحت إدارة الطيران أنه "سيتم إيقاف إصدار سمات دخول للقادمين إلى البلاد من هاتين الدولتين، فضلا عن منع نقل ركاب الترانزيت القادمين منهما".
وأشارت إلى التعميم على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالاستعجال في تقديم قائمة الركاب وجميع المعلومات الخاصة بالمسافرين على متن رحلاتها وتسليمها إلى وزارة الداخلية حين الطلب منها.
وفي وقت سابق أعلنت الكويت وقف الرحلات الجوية مع إيران والعراق وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند بهدف منع انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن تسجيل ما مجموعه 9 إصابات بفيروس "كورونا" في البلاد.
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