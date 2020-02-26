الكويت تتخذ قرارا جديدا على وقع انتشار 'كورونا'

منعت الكويت السفن الأجنبية، ما عدا تلك التي تنقل نفطا، من المغادرة إلى أو القدوم من عدة دول، وذلك بهدف منع انتشار فيروس "كورونا".
وبحسب المذكرة الصادرة بتاريخ 25 شباط، حظرا على السفن القادمة من أو المتجهة إلى كوريا الجنوبية، و إيطاليا، وتايلاند، وسنغافورة، واليابان، والصين، وهونج كونج، والعراق.
واستبعدت مذكرة أخرى تحمل نفس التاريخ سفن قطاع النفط من الحظر.
وكانت وزارة الصحة الكویتیة قد أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفیروس "كورونا" إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.
ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.
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