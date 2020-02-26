شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 2715 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 2715 .



وذكرت أن هذا الارتفاع جاء حالة بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وانتشر الفيروس في عدد من بلدان العالم وخلف عدد من الإصابات وحالات الوفاة

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