روني لحود: تخفيض فوائد القروض السكن بنسبة 3% ابتداءاً من 1 نيسان 2020

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​، خلال حديث إذاعي، أن تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لتخفيض فوائد ​القروض السكنية​ بنسبة 3% سيكون ابتداءاً من 1 نيسان 2020. وكان قد اعتبر لحود أنّ التعميم الذي صدر عن الحاكم هو نوع من مساعدة للمواطن وللمؤسسة، لافتًا إلى أنّ المؤسسة عملت بالتنسيق مع المصرف المركزي للتمكن من تخفيف الفوائد، حيث كانت تتراوح بين 5 و5.75 بالمئة واليوم أصبحت 3 بالمئة.

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