الاتحاد الأوروبي: على روسيا وتركيا الاتفاق على وقف التصعيد شمال سوريا

شدد ​الاتحاد الأوروبي​، على أنه "يجب على ​روسيا​ و​تركيا​ الاتفاق على وقف التصعيد شمال ​سوريا​"، مطالبا "النظام السوري بوقف قصفه لإدلب". إضغط للمزيد

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