سلطات الصين تفرض حجراً صحياً على 94 راكب طائرة وصلت من سيول

فرضت السلطات الصينية حجراً صحياً على 94 شخصاً لدى هبوطهم في مدينة نانجينغ في شرق البلاد لأنّهم كانوا جالسين في الرحلة التي أقلّتهم من سيول قرب ثلاثة ركّاب مصابين بارتفاع في حرارة أجسامهم.
وقالت شبكة "سي سي تي في" إنّه بهبوط الطائرة في مطار نانجينغ صعد على متنها موظفون من الجمارك لفحص الركاب وتبيان ما إذا كان أيّ منهم لديه عوارض الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما ظهر على ثلاثة ركاب، جميعهم صينيون، وعلى الفور نقل هؤلاء الركّاب الثلاثة على متن سيارات إسعاف إلى مستشفى لعزلهم وإخضاعهم للفحص المخبري الخاص بالفيروس، مشيرة إلى أنّ أيّاً منهم لم يسبق له أن زار مؤخراً مدينة ووهان، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
ولفتت الشبكة التلفزيونية الحكومية إلى أنّ 94 راكباً كانوا على متن الطائرة وجلسوا خلال الرحلة قرب هؤلاء الثلاثة تمّ إرسالهم إلى فندق حيث سيخضعون لحجر صحّي.
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