عدد المصابين بكورونا بكوريا الجنوبية يتجاوز 1100 شخص و11 حالة وفاة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم اكتشاف 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1146 شخصا.
وأشارت قيادة تدابير الحجر الصحي المركزية، إلى أن "المعلومات الواردة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم، تؤكد أن من بين الـ 169 إصابة جديدة، تم اكتشاف 134 حالة في مدينة ديغو، و19 حالة في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و4 حالات في سيئول، وحالة واحدة في كل من إنتشون وفي إقليم كيونغ كي، و8 حالات في بوسان، وحالتان في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي".
وأكدت القيادة "ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 11 حالة وفاة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم".
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