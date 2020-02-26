عدد المصابين بكورونا بكوريا الجنوبية يتجاوز 1100 شخص و11 حالة وفاة

أعلنت السلطات في ​كوريا الجنوبية​ اليوم أنه تم اكتشاف 169 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1146 شخصا.

وأشارت قيادة تدابير الحجر الصحي المركزية، إلى أن "المعلومات الواردة حتى ​الساعة​ التاسعة صباح اليوم، تؤكد أن من بين الـ 169 إصابة جديدة، تم اكتشاف 134 حالة في مدينة ديغو، و19 حالة في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و4 ​حالات​ في سيئول، وحالة واحدة في كل من إنتشون وفي إقليم كيونغ كي، و8 حالات في بوسان، وحالتان في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي".

وأكدت ​القيادة​ "ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 11 حالة وفاة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم".