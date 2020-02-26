أعلنت السلطات الصحية الإسبانية عن أول ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسي للبلاد".
ولفتت السلطات إقليم كتالونيا إلى أن "الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة في برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا. ووضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين. ثم أكدت السلطات في بلنسية ومدريد حالتي إصابة أخريين.
لكن وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيا، قلل من شأن الأمر مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسبانية تعلن عن أولى الإصابات بـ"كورونا" قادمة من إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.