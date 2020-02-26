السلطات الإسبانية تعلن عن أولى الإصابات بـ"كورونا" قادمة من إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية عن أول ثلاث ​حالات​ إصابة بفيروس "كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسي للبلاد".

ولفتت السلطات إقليم كتالونيا إلى أن "الاختبارات أكدت أن سيدة من ​إيطاليا​ عمرها 36 عاما، مقيمة في ​برشلونة​، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا. ووضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين. ثم أكدت السلطات في بلنسية و​مدريد​ حالتي إصابة أخريين.

لكن ​وزير الصحة​ الإسباني، ​سلفادور​ إيا، قلل من شأن الأمر مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى.