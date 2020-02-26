سلطات الإمارات: جاهزون لأسوأ الاحتمالات المتعلقة بفيروس كورونا

أكد مسؤول إماراتي يعمل في الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن بلاده لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة"، وأن الإمارات العربية المتحدة "مستعدة جيدا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات" مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في الشرق الأوسط..
ولفت المسؤول الإماراتي إلى أنه "تم اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان رصد حالات الإصابة بالكورونا مبكرا"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي لا توجد أي خطط لإلغاء مؤتمرات، أو أحداث عامة، أو إغلاق مؤقت للمدارس، أو الشركات، أو المؤسسات، بسبب انتشار الفيروس".
وشُخصت إصابة 13 شخصا بالمرض في الإمارات تعافى ثلاثة منهم، واثنان في حالة خطيرة.
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