سلطات البحرين ألزمت جميع مكاتب السفر والسياحة بوقف عروض السفر لإيران

ألزمت السلطات في ​البحرين​ جميع مكاتب السفر و​السياحة​ بوقف عروض السفر ل​إيران​، معلنة عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرفتع العدد إلى 26 إصابة.

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