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سلطات العراق تأمر بإيقاف منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية، أحمد الصحاف، عن توجيه الوزارة بمنع منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين إلى العراق من سبع دول، مؤكداً أن "وزير الخارجية ​محمد علي الحكيم​ وجّه سفارات العراق في ​الصين​، و​إيران​، و​تايلاند​، و​كوريا الجنوبية​، و​اليابان​، و​إيطاليا​، و​سنغافورة​ بإيقاف منح سمات الدخول للوافدين" من هذه الدول.

ولفت في بيان له إلى أن "التوجيه يستثني العراقيين الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوفود الرسمية، شريطة أن يخضعوا لإجراءات ​وزارة الصحة​".

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