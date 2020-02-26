ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ل واستقرار سعر الـ98 اوكتان

ارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ 95 اوكتان مئة ليرة واستقر سعر الـ98 اوكتان، كما ارتفاع سعر قارورة ​الغاز​ 400 ليرة في حين انخفض سعر ​المازوت​ 100 ليرة.

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