إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا

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أعنلت السلطات الإيطالية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا في شمال البلاد، وفقا لخبر عاجل أورده موقع سكاي نيوز.
كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الفرنسية تسجيل إصابتين بكورونا في فرنسا.
وأعلنت إيران إصابة إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة، بفيروس كورونا.
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فيروس كورونا المستجد.. هكذا انتشر
مقدم من: AFP
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فيروس كورونا المستجد.. هكذا انتشر
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وقال علي رضا وهاب زاده، مستشار وزير الصحة الإيراني إن اختبار كورونا المستجد الذي أجري لحريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة يروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن حريرجي انتقل إلى الحجر الصحي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.