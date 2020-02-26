إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم أعنلت السلطات الإيطالية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا في شمال البلاد، وفقا لخبر عاجل أورده موقع سكاي نيوز. كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الفرنسية تسجيل إصابتين بكورونا في فرنسا. وأعلنت إيران إصابة إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة، بفيروس كورونا. شاهد ايضا:- فيروس كورونا المستجد.. هكذا انتشر مقدم من: AFP انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي إجراءات عزل الرئيس الأميركي الإخفاق في عزل ترامب يسلط الضوء على إمساك الرئيس الأميركي بالمعسكر الجمهوري فيديو بياني AFP

الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية فيديو بياني AFP

العلاج المناعي للسرطان العلاج المناعي للسرطان فيديو بياني AFP 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان فيروس كورونا المستجد.. هكذا انتشر AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وقال علي رضا وهاب زاده، مستشار وزير الصحة الإيراني إن اختبار كورونا المستجد الذي أجري لحريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة يروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن حريرجي انتقل إلى الحجر الصحي.

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